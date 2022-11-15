外資回補台積電2.87萬張 3天買超台股逾1200億元

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天漲371.41點，收在14546.31點，外資買超新台幣347.99億元，連續3天大舉加碼，近3個交易日累計買超1212.25億元；外資今天除了回補台積電2.87萬張，也不忘避險買超元大台灣50反1約4.58萬張。

美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司批露，已買進持有價值超過41億美元的台積電美國存託憑證（ADR），激勵台積電今天一度大漲9%，台股盤中勁揚390點，衝上14500點大關，逼近半年線14574點，終場收在14546.31點，上漲371.41點，成交值新台幣2983.48億元。

三大法人今天合計買超289.98億元，其中外資及陸資買超347.99億元，連續第3個交易日買超；自營商賣超61.97億元，連續第6個交易日賣超；投信持續站在買方，今天買超3.96億元。

觀察外資買超排行榜，第1名為聯電6.84萬張，第2名元大台灣50反1買超4.58萬張，第3名華新4.16萬張。台積電獲買超2.87萬張排第4名，隨後依序為群創、寶成、新光金、中鋼、力積電、元大台灣50。

外資賣超部分，前3名包括陽明1.47萬張、台泥1.4萬張、燿華8815張，其次依序為長榮、國泰永續高股息、中興電、建漢、遠傳、遠東新、金寶。

投信今天也回補台積電840張、排名第10。前9名買超個股依序為中鴻、聯電、大成鋼、裕民、新唐、智原、景碩、裕隆、玉晶光。

自營商賣超族群以避險反向ETF（指數股票型基金）為主，包括元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1、國泰永續高股息、國泰臺灣加權反1等。（編輯：潘羿菁）1111115