友通與車用資安公司合作 展示電動車軟體應用

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（中央社記者吳家豪台北15日電）友通跨足電動車市場，11月於MIH Demo Day活動中，攜手趨勢科技今年成立的車用資安子公司VicOne，首度對外展示車載軟體安全應用服務相關技術，以定義整車管理和空中連接標準的安全和攻擊預防。

工業電腦廠友通今天發布新聞稿指出，MIH Demo Day為MIH聯盟工作小組電動車技術年度發表盛會，友通於「資訊安全及空中軟體升級（Security & OTA）工作小組」中搭檔VicOne，展示去中心化身分識別加上NFT（非同質化代幣）應用，進行車主身分的識別及資料保護。

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友通表示，隨著電動車相關新技術加速興起，車聯網發展也受到更多關注，相關應用最終會融入智慧城市，各式各樣的移動載具、交通號誌及交通基礎設施透過網路大量分享數據，後台可藉由這些數據進行人工智慧（AI）雲端運算，提升交通效率及行人安全。

友通指出，與趨勢科技子公司VicOne合作展示的電動車T-Box方案，使用ARM架構的低功耗車載電腦VC900-M8M，透過電腦提供的車輛專用介面收集車輛資料，同步經由4G網路上傳雲端，提供車輛異常偵測的服務，從遠端掌握異常數據訊號並即時示警。（編輯：黃國倫）1111115