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DRAM第3季營收驟減28.9% 創金融海嘯後新高

2022/11/16 14:43
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（中央社記者張建中新竹16日電）市調機構集邦科技統計，第3季動態隨機存取記憶體（DRAM）營收181.9億美元，季減28.9%，下滑幅度為2008年金融海嘯後新高。

集邦科技表示，受消費電子需求持續萎縮影響，第3季DRAM市場呈量價齊跌的疲弱態勢，合約價跌幅擴大到10%至15%，原先出貨穩定的伺服器記憶體，因客戶端開始調節庫存，拉貨動能也較第2季明顯下滑。

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集邦科技指出，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、南亞科及華邦電等供應商第3季業績同步下滑，排名維持不變，三星市占率40.7%，穩居龍頭寶座；SK海力士市占率28.8%，為第2大廠；美光市占率26.4%，為第3大廠；南亞科及華邦電市占率分別為2%及0.8%。

展望未來，南亞科及華邦電對第4季營運展望保守，南亞科預期，第4季產品價格恐將持續走跌，營運不排除有虧損風險。華邦電還決定中科廠減產3至4成，以因應低迷市況。（編輯：翟思嘉）1111116

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