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外資搶進台積電9669張 4天買超台股近1330億元

2022/11/16 17:41（11/16 18:18 更新）
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外資16日買超台積電9669張。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天震盪小跌8.96點，外資持續買超新台幣115.8億元，近4個交易日累計買超近1330億元。外資今天買超台積電9669張。

台指期今天結算，台積電持續攀高，上揚7元，收在487元，化解傳統產業及金融股下滑壓力，加權指數收在14537.35點，小跌8.96點，成交值2826.21億元。

三大法人今天合計買超58.07億元，其中外資及陸資買超115.8億元，連續4個交易日買超；自營商賣超66.72億元，為連續7個交易日賣超；投信持續站在買方，買超8.99億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超台積電9669張，居買超第2位，外資4天累計買超台積電9萬8655張，推升台積電自407.5元，竄升至487元，勁揚79.5元。

除外資持續買超，台積電零股交易也相當熱絡，今天盤中零股成交股數達214萬3018股，成交金額約10.42億元，高居台股之冠。

外資今天買超華新3萬5584張，居買超第1位。外資其餘買超前10名還有華邦電、日月光投控、台企銀、中信金、永豐金、旺宏、台玻及興富發。

外資賣超元大台灣50反19萬5531張，高居賣超第1位。其餘賣超前10名還有華航、台泥、群創、聯電、國泰永續高股息、友達、玉山金、元大高股息及統一。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股在大幅彈升後，今天轉為震盪小跌，部分投資人開始調節持股。美國聯準會（Fed）貨幣政策將持續牽動國際股市及台股，仍是未來觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1111116

黃國偉
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