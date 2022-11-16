華夏：PVC高庫存壓力 明年農曆年前有望提早紓解

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（中央社記者賴言曦台北16日電）聚氯乙烯（PVC）大廠華夏海灣塑膠執行副總經理胡吉宏指出，中國PVC業者降產因應虧損，明年農曆年前高庫存壓力有望提早紓解；另受惠國際海運價格大幅下跌，華夏在歐美車用膠帶材料的供貨已恢復至COVID-19疫情前水準。

華夏今天召開法人說明會；華夏今年前3季每股虧損新台幣0.55元、年減117.1%。

胡吉宏談及PVC供給面時表示，中國電石法PVC成本居高不下，部分業者降產止血，目前PVC社會庫存雖高於去年同期，但已逐漸降至30多萬噸，因此原預期今年底至明年農曆春節期間的高庫存壓力，有望提早見到紓解。

胡吉宏指出，台、日、韓及東南亞廠商多採非計畫性降低VCM（氯乙烯）或PVC產出，因應庫存及虧損壓力，預期區域內PVC供應能量趨於和緩；美國PVC主要廠家為降低年底庫存稅，第4季擴大外銷，以平衡內需衰退造成缺口的市場預期，但出口力道第1季起可望趨緩。

需求方面，胡吉宏表示，中共20大後動態清零政策鬆綁，穩房市配套措施陸續發布，PVC交易有改善，行情也見止跌。東南亞各國則受惠美中貿易衝突，PVC加工出口商機續增，雖然PVC價格下跌影響補庫存力道及延遲採購時間，但預期PVC買盤會在價格落底後出籠。

胡吉宏提到，遠洋市場部分，第3季起因美國PVC大量出口，市場行情受到大幅壓低，但近來美國PVC出口所需的物流、包裝、貨櫃、船位等配套再度亮紅燈，部分中東、非洲及南美的PVC買家緊急向亞洲採購，以彌補美國貨源延遲到貨的缺口。

展望內需商機，胡吉宏指出，因為歐美燒鹼高價行情帶動亞洲市場，國內液鹼銷售也能維持價量齊揚，華夏今年底前規劃鹼氯廠滿載操作，並以全產全銷爭取最大效益。

胡吉宏提到，國內房市景氣雖已降溫，但華夏仍能維持PVC管材良好銷售，主要是增加布局機場新航站、地下汙水系統、自來水廠管路更新及新市鎮重劃等公共工程，並參與太陽能及風電案場建設。

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外銷方面，胡吉宏表示，第4季起國際海運費大幅下跌，華夏出口至遠洋地區的PVC及下游產品已逐步恢復競爭力，尤其在歐美車用膠帶材料的供貨已恢復至疫情前水準。

胡吉宏指出，另外，俄烏戰爭雖仍持續，但華夏與俄羅斯的生意，因付款條件解決，已重啟交易；歐洲膠布生產廠商則因能源價格飆漲，失去競爭力，帶動歐洲、非洲及中東等國家所需的PVC膠布逐漸從歐洲轉向亞洲採購。（編輯：蘇志宗）1111116