更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習近平抵曼谷參加APEC 泰國學生抱維尼布偶抗議一中政策
首頁 / 產經

遠傳獲永續韌性傑出獎 持續落實供應鏈管理

2022/11/17 16:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信積極打造永續供應鏈，獲英國標準協會（BSI）頒發2022「永續韌性傑出獎」。遠傳總經理井琪表示，以5G核心技術由內而外帶動數位轉型，在創造第二成長曲線的同時，也將ESG指標納入採購流程。

遠傳今天發布新聞稿宣布，繼10月率先成為台灣第一家通過「ISO 20400永續採購指南」（Sustainable Procurement-Guidance）的電信業者，今天宣布獲英國標準協會（BSI）頒發2022「永續韌性傑出獎」，同時也是今年度唯一獲獎的電信公司。

遠傳總經理井琪表示，企業要落實永續經營，供應鏈管理是不可或缺的關鍵，遠傳以5G核心技術由內而外帶動數位轉型，在創造第二成長曲線的同時，也為ESG注入量能、推動永續，並將ESG指標納入採購流程。

BSI為制定全球性標準（standards）的標竿組織，從2008起每年召開永續標準管理年會，並表揚永續傑出企業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，遠傳連年以通過多項ISO國際標準第三方驗證的實際行動呼應全球倡議，均衡發展企業永續ESG各面向管理指標，展現企業的營運韌性，是遠傳此次獲獎主因。

遠傳永續報告書常年由BSI第三方查證，陸續導入ISO碳盤查、環境、能源、職業安全衛生，永續採購等國際標準，降低公司營運風險，以實際行動落實聯合國永續目標（SDGs）。（編輯：楊凱翔）1111117

井琪
遠傳攜手300家廠商 打造韌性永續供應鏈 遠傳攜手英特爾 締結5G姊妹實驗室
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族