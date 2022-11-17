遠傳獲永續韌性傑出獎 持續落實供應鏈管理

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（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信積極打造永續供應鏈，獲英國標準協會（BSI）頒發2022「永續韌性傑出獎」。遠傳總經理井琪表示，以5G核心技術由內而外帶動數位轉型，在創造第二成長曲線的同時，也將ESG指標納入採購流程。

遠傳今天發布新聞稿宣布，繼10月率先成為台灣第一家通過「ISO 20400永續採購指南」（Sustainable Procurement-Guidance）的電信業者，今天宣布獲英國標準協會（BSI）頒發2022「永續韌性傑出獎」，同時也是今年度唯一獲獎的電信公司。

遠傳總經理井琪表示，企業要落實永續經營，供應鏈管理是不可或缺的關鍵，遠傳以5G核心技術由內而外帶動數位轉型，在創造第二成長曲線的同時，也為ESG注入量能、推動永續，並將ESG指標納入採購流程。

BSI為制定全球性標準（standards）的標竿組織，從2008起每年召開永續標準管理年會，並表揚永續傑出企業。

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英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，遠傳連年以通過多項ISO國際標準第三方驗證的實際行動呼應全球倡議，均衡發展企業永續ESG各面向管理指標，展現企業的營運韌性，是遠傳此次獲獎主因。

遠傳永續報告書常年由BSI第三方查證，陸續導入ISO碳盤查、環境、能源、職業安全衛生，永續採購等國際標準，降低公司營運風險，以實際行動落實聯合國永續目標（SDGs）。（編輯：楊凱翔）1111117