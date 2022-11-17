10月境內基金規模創今年新低 受益人數逆勢創高

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（中央社記者潘智義台北17日電）全球股市10月下探，根據投信投顧公會統計資料，今年10月底國內證、期信基金合計規模達新台幣4.57兆元，同步來到今年最低點，但境內基金總受益人數達682萬人新高。

投信投顧公會統計，39家投信一共只有5家投信今年來規模成長，其中元大投信今年來成長563億元最多，至10月底旗下證券投資信託基金、期貨投資信託基金規模再度站上8000億元，來到8363億元，續占公募基金鰲頭。

10月挹注元大投信規模的基金，包括第3季新募集的元大全球優質龍頭平衡基金規模持續成長，以及元大高股息。

元大投信透過新聞稿指出，8月募集元大全球優質龍頭平衡基金募集時規模直逼200億元，創下今年新基金募集最佳成績，並申請追加募集，10月底規模持續來到261.5億元。

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在受益人數方面，今年雖然市場一路下探，但投信投顧公會統計，截至今年10月，境內基金總受益人數達682萬人新高。至於全體台股ETF受益人數則是來到557萬人。

元大投信指出，受美國急行軍的升息影響，今年以來金融市場大震盪，股市、債市出現罕見齊跌，外匯市場則是美元指數獨強，日圓大貶，元大投信旗下基金多元豐富，完整涵蓋國內外各類商品與市場，並有槓桿、反向ETF，提供投資人應對市場行情工具，今年以來規模與受益人數雙雙逆勢成長。（編輯：潘羿菁）1111117