高通4奈米打造新平台 搶攻AR眼鏡獲多家大廠採用

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（中央社記者張建中新竹17日電）高通（Qualcomm）今天宣布，推出專為頭戴式擴增實境（AR）打造的平台Snapdragon AR2 Gen 1，採用4奈米製程生產，搶攻AR眼鏡市場，目前已獲小米等多家廠商採用。

高通表示，透過建立多晶片分散式處理架構，並結合客製化的IP區塊，期能打造既薄又高效的AR眼鏡。與Snapdragon XR2 Gen 1相較，Snapdragon AR2 Gen 1主處理器在眼鏡中的印刷電路板面積縮小40%，AI人工智慧效能提升2.5倍，功耗降低50%。

為了配重更均衡並減少眼鏡兩側的臂寬，Snapdragon AR2 Gen 1採用包含AR處理器、AR協同處理器和連接平台的多晶片架構，動態地將對於延遲敏感的感知數據直接分配在眼鏡上處理，將複雜的數據處理需求卸載至搭載Snapdragon的智慧手機、電腦或其他相容的裝置上。

高通指出，透過FastConnect 7800連接系統，實現AR眼鏡和智慧型手機或主機裝置之間低於2毫秒的延遲。整合FastConnect XR軟體套件2.0功能，能更好控制延展實境（XR）數據，減少抖動並避免不必要的干擾。

高通表示，Snapdragon AR2 Gen 1平台目前已獲小米、騰訊、聯想、OPPO、LG、夏普等多家廠商採用開發產品，各家廠商開發進度不同。（編輯：楊凱翔）1111117