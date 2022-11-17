台股震盪小跌 法人：財報季將落幕干擾因素減少

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（中央社記者潘智義台北17日電）美國費城半導體指數重挫4.26%，台積電盤中一度下跌12元，在買盤進場下跌幅收斂，收盤僅跌2元；加權指數終場小跌2.12點，力守14500點之上。法人表示，隨著財報密集公布期結束，干擾因素將減少。

加權指數今天盤中一度下跌153.8點，終場收在14535.23點，小跌2.12點，跌幅0.01%，力守14500點之上；成交值新台幣2394.87億元，加計盤後交易約2433.4億元。

台積電盤中一度大跌12元，來到475元，終場下跌2元，收在485元，僅小跌0.41%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股跌了9個月之後才反彈，籌碼已相對乾淨，加上財報密集公布期結束，沒基本面的因素干擾；美國聯準會（Fed）升息速度放緩，美元指數下跌，公債殖利率下滑，利空出盡的情況下，今天指數大跌之後回穩，收盤僅小跌2.12點，代表賣壓不重，技術線型沒破壞。

黃國偉指出，巴菲特（Warren Buffett）買台積電，是台股一大盛事，從巴菲特過去買股經驗，都可能持續加碼，也因此激勵投資人買氣，是台股近日反彈，今天能夠從大跌逾百點回穩的原因之一。（編輯：楊蘭軒）1111117