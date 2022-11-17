更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英情報首長警告中國滲透 與俄羅斯伊朗同列重大威脅
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台股震盪小跌 法人：財報季將落幕干擾因素減少

2022/11/17 19:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）美國費城半導體指數重挫4.26%，台積電盤中一度下跌12元，在買盤進場下跌幅收斂，收盤僅跌2元；加權指數終場小跌2.12點，力守14500點之上。法人表示，隨著財報密集公布期結束，干擾因素將減少。

加權指數今天盤中一度下跌153.8點，終場收在14535.23點，小跌2.12點，跌幅0.01%，力守14500點之上；成交值新台幣2394.87億元，加計盤後交易約2433.4億元。

台積電盤中一度大跌12元，來到475元，終場下跌2元，收在485元，僅小跌0.41%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股跌了9個月之後才反彈，籌碼已相對乾淨，加上財報密集公布期結束，沒基本面的因素干擾；美國聯準會（Fed）升息速度放緩，美元指數下跌，公債殖利率下滑，利空出盡的情況下，今天指數大跌之後回穩，收盤僅小跌2.12點，代表賣壓不重，技術線型沒破壞。

黃國偉指出，巴菲特（Warren Buffett）買台積電，是台股一大盛事，從巴菲特過去買股經驗，都可能持續加碼，也因此激勵投資人買氣，是台股近日反彈，今天能夠從大跌逾百點回穩的原因之一。（編輯：楊蘭軒）1111117

黃國偉
台股小跌8.96點 法人：關注地緣政治與美貨幣政策 外資搶進台積電9669張 4天買超台股近1330億元
巴菲特
巴菲特光芒加持 台積電ADR大漲10.5%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
熱錢暫退歇 新台幣連2貶收31.158元