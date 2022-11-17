創新板僅1家掛牌難達今年目標 金管會：鬆綁規範助攻

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會督導證交所及櫃買中心設立台灣創新板及戰略新板，不過創新板今年8月剛有首家公司掛牌，恐難達成今年10家掛牌的目標。金管會表示，已鬆綁申請掛牌條件，會持續打造有利企業掛牌的籌資環境。

為配合「亞洲‧矽谷2.0推動方案」計畫，扶植綠電及再生能源等6大核心戰略產業及創新產業發展政策，金管會督導證交所和櫃買中心分別開設創新板及戰略新板，自2021年7月20日正式開板運作。

金管會今天公布，自創新雙板開板至今年10月底止，戰略新板有17家公司登錄掛牌，台灣創新板則在今年8月「破蛋」，錼創科技-KY正式掛牌，另有雲豹能源及泓德能源2家正申請審核中。

創新板及戰略新板今年目標掛牌家數均為10家，不過，目前僅有1家掛牌的創新板，今年恐難達標。

金管會證期局副局長張子敏坦言，設定目標後，證券周邊單位均會盡最大努力去做，不過是否可達標，仍會受整體金融環境及掛牌條件等因素影響。

張子敏表示，為活絡創新板，金管會已督導證交所調降申請掛牌門檻，主因原先台灣創新板申請掛牌門檻相較亞洲鄰近國家嚴格，證交所參考亞洲周邊國家掛牌標準，已鬆綁申請掛牌門檻，讓更多新創企業可符合資格，再進一步挑選優質公司至創新板掛牌。

金管會督導證交所在今年8月至11月間陸續放寬創新板申請前的承銷商輔導期間、申請時的掛牌條件，例如第一類市值由新台幣15億元放寬為10億元、營收由1.5億元放寬為1億元；第二類（僅限生技醫療業者）市值由30億元放寬為20億元。

同時，金管會督導證交所將掛牌後轉板年限由2年縮短為1年、承銷商保薦期間由終身保薦縮短為掛牌年度後3年、放寬合格投資人資格等，並引進證券商造市制度，以提升創新板市場流動性。

另為提升企業獎酬員工彈性，金管會今年8月修法放寬員工認股權憑證及限制員工權利新股申報生效後的發行期限，由1年得延長為2年，除可提升企業在期限內發行員工獎酬工具的彈性，並可減少企業為再發行而召開股東會等相關作業程序的作業成本。

金管會指出，此項修法，對於高科技等相關產業公司而言，更可因應產業發展需求，適時發行員工獎酬工具以吸引或留住人才，提升企業競爭力。

金管會統計，截至今年10月底止，已申報生效案件中，發行人在發行辦法所定發行期限為2年者，員工認股權憑證有7件、限制員工權利新股有6件，合計13件。（編輯：楊蘭軒）1111117