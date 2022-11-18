4年後首場實體年會不一樣 APEC部長跑起來忙溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡曼谷18日電）APEC雙部長會議睽違4年後首次實體舉行，代表台灣出席的行政院政務委員鄧振中表示，場邊「大家跑來跑去」，忙著進行場邊交流；各經濟體對續推自由開放的貿易表達認同，強調永續發展重要性，以及對各族群、階層的包容性。

2018年APEC峰會在巴布亞紐幾內亞舉行，但2019年因智利暴動、2020及2021年全球爆發COVID-19疫情，直到今年，APEC峰會才在泰國曼谷恢復實體舉行。

APEC雙部長會議昨天登場，由國發會主委龔明鑫與鄧振中代表出席，會議期間至少與馬來西亞、泰國、新加坡、美國、日本等8國以上部長交談溝通。

鄧振中表示，今年APEC舉行實體會議，感覺各國部長都很高興，「會場大家跑來跑去」，忙著進行場邊交流，「大家都有很多事情要談」，且今年部長會議只有一天，時間不多，大家非常忙碌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄧振中發現，全球歷經疫情重大改變，都想了解各國政策，過去APEC主張自由貿易、貨物、資金自由流通，各國部長在會中確認要繼續推動自由開放的貿易，畢竟APEC彼此之間貿易規模巨大，「這是很好跡象」；也可聽出大家對永續發展有強烈共識，「不管做何事，不要傷害到未來世代」。

「所有發展都要照顧到每一個人」，鄧振中指出，會中幾乎每個國家都有提到照顧中小企業、婦女、弱勢族群、原住民等，以前APEC多年都在談幫助中小企業，但現在大家感受到過去自由化會造成不平均分配問題，社會財富利益並非平均分配到每個階層，願意用更真誠態度對待此事，意即包容性，強調要幫助不同階層參與更多國際經貿活動。（編輯：張良知、林淑媛）1111118

行政院政務委員鄧振中（右2）17日出席在泰國舉辦的APEC部長級年會，會前與新加坡代表寒暄。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日

APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（前左）、行政院政務委員鄧振中（前左2）代表台灣出席，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）（前右2）則代表美方與會。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日