台股週線連3漲 法人：下週觀察3指標

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台股今天拉回修正，上下震盪近200點，終場下跌30點守住14500點，收在14504點，未站穩半年線，不過週線連3漲。法人表示，下週台股觀察重點在美股、美元指數以及美國公債殖利率走勢，市場動態關注美國聯準會對升息看法。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鷹派言論，美股走勢震盪，台股走高後拉回修正，上下波動近200點，尾盤金融反彈，終場加權指數收在14504.99點，下跌30.24點，跌幅0.21%，守住14500點，雖未站穩半年線約14523點，不過週線上漲497.43點，週線連3漲。

台股今天成交值來到新台幣2363.74億元，根據統計，台股最近6個交易日成交值均超過2000億元，其中有3個交易日成交值超過2800億元。

三大法人今天外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超43.88億元，其中自營商賣超23.7億元，投信買超3.78億元，外資及陸資賣超23.96億元，外資終結連4買台股。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，台股16日見波段高點後整理，17日留日K下影線，今天台股收盤翻黑，顯示投資人開始調節。

他指出，台股近期波段大漲2000點後拉回，儘管面臨半年線反壓，不過5日線約14460點有守。

展望台股後市，黃國偉預估短線維持強勢整理格局，下週台股觀察重點在美股、美元指數以及美國公債殖利率走勢，市場動態關注美國聯準會對升息看法。（編輯：張均懋）1111118