更多編輯台推薦新聞：
歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股週線連3漲 法人：下週觀察3指標

2022/11/18 15:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台股今天拉回修正，上下震盪近200點，終場下跌30點守住14500點，收在14504點，未站穩半年線，不過週線連3漲。法人表示，下週台股觀察重點在美股、美元指數以及美國公債殖利率走勢，市場動態關注美國聯準會對升息看法。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鷹派言論，美股走勢震盪，台股走高後拉回修正，上下波動近200點，尾盤金融反彈，終場加權指數收在14504.99點，下跌30.24點，跌幅0.21%，守住14500點，雖未站穩半年線約14523點，不過週線上漲497.43點，週線連3漲。

台股今天成交值來到新台幣2363.74億元，根據統計，台股最近6個交易日成交值均超過2000億元，其中有3個交易日成交值超過2800億元。

三大法人今天外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超43.88億元，其中自營商賣超23.7億元，投信買超3.78億元，外資及陸資賣超23.96億元，外資終結連4買台股。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，台股16日見波段高點後整理，17日留日K下影線，今天台股收盤翻黑，顯示投資人開始調節。

他指出，台股近期波段大漲2000點後拉回，儘管面臨半年線反壓，不過5日線約14460點有守。

展望台股後市，黃國偉預估短線維持強勢整理格局，下週台股觀察重點在美股、美元指數以及美國公債殖利率走勢，市場動態關注美國聯準會對升息看法。（編輯：張均懋）1111118

黃國偉
台股震盪小跌 法人：財報季將落幕干擾因素減少 台股小跌8.96點 法人：關注地緣政治與美貨幣政策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股43.88億元