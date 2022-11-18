更多編輯台推薦新聞：
賈吉62轟破紀錄奪美聯MVP 大谷翔平二連霸夢碎
運動

賈吉62轟破紀錄奪美聯MVP 大谷翔平二連霸夢碎

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯齊跌 新台幣連3貶收31.17元

2022/11/18 17:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北18日電）熱錢縮手，台灣股匯市陷入盤整，今天雙雙走跌，新台幣兌美元收盤收在31.17元，小貶1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額持續收斂至13.655億美元。

美國聯準會官員接連釋出鷹派訊息，澆熄市場激情，美股小跌，台股今天走高拉回修正，上下波動近200點，終場守住14500點整數關卡，收在14504.99點，下跌30.24點。

外匯交易員表示，美元指數略回升，外資則是小幅賣超台股並匯出，令新台幣匯率陷入整理；今天開盤價為31.150元，最高31.135元、最低31.179元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週呈現先強升後小貶的走勢，累計升值2.4角或0.77%，週線連2升。

外匯交易員表示，外資是主導新台幣匯率走勢的關鍵角色，雖然轉為小幅賣超台股，但還看不出大舉撤退的跡象，短線新台幣應在31元附近整理，後續則靜待美國就業、物價等重要數據公布，以及12月美國聯準會利率決策會議，為市場提供新的指引。（編輯：潘羿菁）1111118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣午盤貶0.9分 暫收31.167元