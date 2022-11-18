股匯齊跌 新台幣連3貶收31.17元

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）熱錢縮手，台灣股匯市陷入盤整，今天雙雙走跌，新台幣兌美元收盤收在31.17元，小貶1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額持續收斂至13.655億美元。

美國聯準會官員接連釋出鷹派訊息，澆熄市場激情，美股小跌，台股今天走高拉回修正，上下波動近200點，終場守住14500點整數關卡，收在14504.99點，下跌30.24點。

外匯交易員表示，美元指數略回升，外資則是小幅賣超台股並匯出，令新台幣匯率陷入整理；今天開盤價為31.150元，最高31.135元、最低31.179元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週呈現先強升後小貶的走勢，累計升值2.4角或0.77%，週線連2升。

外匯交易員表示，外資是主導新台幣匯率走勢的關鍵角色，雖然轉為小幅賣超台股，但還看不出大舉撤退的跡象，短線新台幣應在31元附近整理，後續則靜待美國就業、物價等重要數據公布，以及12月美國聯準會利率決策會議，為市場提供新的指引。（編輯：潘羿菁）1111118