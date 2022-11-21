新台幣開盤貶3分 為31.20元

新聞專題台幣匯率1/300首頁 / 產經新台幣開盤貶3分 為31.20元2022/11/21 09:08請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北2022年11月21日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.20元開盤，貶3分。1111121#台北#匯率#匯市 聚焦新聞 馬來西亞首相之爭 慕尤丁稱獲足夠議員支持 紐時：卡達辦世界盃顧人怨 足球有如止痛鴉片劑 影片／世界盃球迷住帳篷貨櫃屋 每晚要價近7000元引抱怨 早安世界》選前一週衝刺 綠著重10激戰區、藍回歸陸軍組織戰 吳德榮：23日起連3天有雨 估26日轉雨後多雲 日媒：美艦11月初通過台海 疑似為拜習會遲未宣布 影片／喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄 北韓婦女逃到中國 為避免遣返被賣入農村嫁「剩男」 卡達世界盃足球賽出師不利 寫下主辦國首戰吞敗難堪紀錄 張忠謀6度出席APEC峰會 半導體地位讓世界看見台灣 聯合國COP27氣候峰會 就損失與損害專款達協議 影片／陳時中遊行活動前男持刀搶麥克風 6警迅速壓制管束 T1霍華德23分準大三元白做工 雲豹不敵太陽 暴風雪侵襲紐約州西部 積雪最高達196公分 美防長：中俄相信強權即公理 成美最大挑戰 科羅拉多州同志夜店發生槍擊 5死18傷一嫌被捕 中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀股匯齊跌 新台幣連3貶收31.17元