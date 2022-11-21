國科會組團訪德科研機構 共尋淨零碳排國際合作

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）國科會今天表示，主委吳政忠率團訪歐並參訪宏博基金會（Alexander von Humboldt Foundation）等多個德國重要科研機構，並與該基金會下屆主席施洛格爾會面，雙方就能源轉型、淨零碳排議題交換意見，盼尋求更多國際合作。

國科會今天發布新聞稿指出，吳政忠率團深化台歐科技交流之旅，在與德國聯邦教育研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）會談後，後續參訪多個德國重要科研機構。

其中，吳政忠參訪德國規模最大的研究機構亥姆霍茲研究院（Helmholtz Association）柏林研究中心（HZB），並由中心主任雷赫（Bernd Rech）向我方簡報中心主要任務及研究重點領域為能源及材料。

國科會表示，雷赫也向我方介紹德國目前唯一的軟X射線源研究設施BESSYⅡ，說明其主要用於材料及生醫相關研究，目前正在規劃建置BESSYⅢ，希望未來能與台灣研究機構拓展進一步的合作。

接著，吳政忠拜會宏博基金會，並與施洛格爾（Robert Schlögl）會面，交換台德雙方在能源轉型議題的規劃。國科會說明，我方說明台灣2050淨零碳排的國家政策及研究重點；施洛格爾則說明德國預計提前在2045年達到碳中和的目標，並分享氫能新技術在能源轉型的重要性。

國科會表示，吳政忠在會中提及台灣目前積極尋求淨零相關技術的國際合作，施洛格爾也表達與台灣交流合作的意願，會後施洛格爾安排我方參觀馬克思普朗克研究院（Max Planck Society）弗里茨哈伯研究所（FHI）的重要實驗設施。

國科會說明，FHI是馬普研究院轄下知名的研究單位，至目前已經有5位諾貝爾獎得主。

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國科會說明，宏博基金會是德國政府為促進德國與外國頂尖學者交流所設立的單位，雙方自2006年起長期簽署合作協議，並共同設立「杜聰明-宏博研究獎」，表彰科學界發現重要基礎理論或提出新理論，而影響全球的優秀學者，台灣歷年共有9位學者獲得此一殊榮。

吳政忠所率代表團在20日結束德國行程後轉赴法國，將主持第24屆台法科技獎頒獎典禮，並參訪法國亞利安太空公司（Arianespace），瞭解台灣自製獵風者衛星預計於明年發射的籌備進度。（編輯：趙蔚蘭）1111121