權值股熄火 台股翻黑失守14500點

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股近1個月指數反彈約2000點，今天量縮整理，盤中指數失守14500點，台積電翻黑，權值股暫時熄火，擁題材的中小型股活蹦亂跳，帶動櫃買指數走揚。

美國公布零售數據利多，加上投資人試圖減輕對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的擔憂，美股18日震盪收小紅，國際股市呈高檔整理態勢。

台股短線漲勢凌厲，從10月25日的盤中低點12629點漲至11月18日盤中高點14669點，不到1個月的時間，指數已經大漲逾2000點。台股今天以14514.71點開高，隨後在14500點附近平盤震盪，上下檔空間約70點。

至10時6分，台股加權指數下跌54點，至14450點，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲0.21%，相對大盤強勢。

觀察類股走勢，上市生技股大漲2.3%，造紙股也上漲逾1.29%，但運輸股跌幅逾1%，上櫃文創股則大漲近3%，光電下跌逾2.3%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中下跌3元，至484元，跌幅0.6%，鴻海平盤100.5元，大立光下跌1.54%，聯發科跌幅約1%。

生技股如北極星藥業-KY大漲逾8%、美時勁揚約1.87%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海逢壓，盤中跌幅均超過1%。遊戲股今天漲勢強勁，網龍、華義、鈊象盤中勁揚。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股在短線上大幅反彈約2000點，上檔開始遭逢反壓，呈現高檔震盪整理格局，今天量能縮小，意味市場投資人較為觀望，權值股雖然暫時熄火，指數空間不大，擁抱題材的中小型股票活蹦亂跳，帶動櫃買指數表現相對強。（編輯：張均懋）1111121