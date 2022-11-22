國泰金調查：近2成民眾預期未來半年房價跌逾3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）國泰金今天發布11月國民經濟信心調查，針對未來6個月居住地住宅價格變化，有31.5%民眾認為房價變化將落在正負3%區間內，有19.6%民眾預期房價跌幅將逾3%，買賣房意願維持低檔。

國泰金控針對民眾對居住地住宅價格變化預期進行時事調查，有63.4%民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較今年1月調查減少19.9個百分點。

有27.1%民眾認為過去半年房價變化落在正負3%，較今年1月調查增加12.5個百分點，有9.5%民眾認為過去半年房價下跌逾3%，較今年1月調查增加7.4個百分點。

展望未來6個月居住地住宅價格變化，有13.7%民眾預期未來半年房價漲幅超過10%，較今年1月調查減少10.4個百分點，有35.2%民眾預期未來半年房價漲幅介於3%至10%，較今年1月調查減少19.4個百分點。

另一方面，預期房價將在正負3%區間內變化的民眾比例從17.8%升至31.5%，較今年1月調查增加13.7個百分點，有19.6%民眾預期未來半年房價跌幅超過3%，較今年1月調查大增16.1個百分點。

此次國泰金調查結果顯示，民眾看漲未來半年房價的比例與幅度皆已較今年1月調查下滑。

房屋交易調查方面，國泰金公布，11月賣房意願指數降至-21.8，為14個月以來新低，買房意願指數基本持平，11月落在-59.4，維持在2016年9月以來相對低點。

國泰金11月國民經濟信心調查於今年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬9265份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1111122