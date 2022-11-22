投資人信心回籠 國泰金調查：逾2成民眾看漲台股

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（中央社記者謝方娪台北22日電）本土疫情趨緩，防疫管制放寬，帶動投資人信心回溫，國泰金今天公布調查，雖有47.6%民眾預期未來半年台股走跌，但有25.2%民眾看漲台股，股市樂觀情緒與風險偏好均呈上揚。

國泰金控今天公布11月國民經濟信心調查，隨國內防疫管制持續鬆綁，景氣展望指數自10月的-37.2微幅上揚至-32.8，現況指數自10月的-54.1走升至-53.2；民眾薪資上漲預期指數自-5.3小升至-5.0，大額消費意願指數自10月的-4.7走高至-2.3。

有35.2%民眾認為目前經濟景氣相較過去半年稍有惡化，有33.1%認為明顯惡化，有14.3%認為景氣持平；展望未來半年經濟景氣，有30.7%民眾認為將稍有惡化，有23.8%認為會明顯惡化，有19.3%認為景氣將持平，19.2%認為景氣將稍有改善。

國泰金公布11月調查結果顯示，民眾認為今年台灣經濟成長率平均預期值為2.65%，與10月調查值持平，民眾對今年平均通膨預期值為3.05%，略低於10月調查值3.07%。

有近71%民眾認為今年經濟成長率將逾2%，其中，有30.1%認為經濟成長率將落在2%至3%區間，有29.9%認為經濟成長率將落在3%至4%區間。

逾92%民眾認為今年通貨膨脹率將高於2%，其中，有64.1%民眾預期通貨膨脹率將高於3%，有22.5%民眾認為今年通貨膨脹率將落在2.5%至3%區間。

另因防疫政策持續放寬，投資人信心回溫，國泰金調查顯示，民眾對股市樂觀指數自10月的-33.8回揚至-22.4，風險偏好指數自10月的-10.7走升至-8.3。

根據調查，有47.6%民眾看跌未來半年台股，25.2%民眾看漲未來半年台股，有14.4%民眾認為台股表現將持平；風險偏好上，有20.6%民眾將現金或定存轉入股市投資意願呈現上揚。

國泰金11月國民經濟信心調查於今年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬9265份有效填答問卷。（編輯：翟思嘉）1111122