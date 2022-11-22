聯準會鷹浪未歇 銀行競推美元高利優存

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北22日電）美國聯準會鷹浪尚未停歇，意味美元偏強格局還不會改變，銀行競相推出優利美元定存方案吸金，星展銀行、新光銀行祭出的優存方案，優惠利率均突破4%。

美國聯準會升升不息，助長美元的強勢格局，今年以來美元指數強升12.33%，非美貨幣多呈貶值，看好美元「雙率雙升」的優勢，資金轉向投入美元懷抱。

銀行業者抓準商機，紛紛推出優利定存專案，星展銀行（台灣）針對「星展豐盛理財客戶」及「星展豐盛私人客戶」推出「星豐利美元高利定存專案」。即日起至12月30日止，或承作總額度達新台幣70億元額滿即止，以新資金承作美元3個月期及6個月期定存，可分別享最高4.7%、4.8%的優惠年利率。

新光銀行美元高利定存也提供3個月、6個月、12個月多種天期優惠定存供民眾選擇，活動期間透過他行匯入新資金，最高可享4.4%美元定存利率。

不過近期美元指數回檔修正，即便偶有反彈，也不復見先前的凌厲升勢，外界關注美元是否已進入「末升段」。

瑞銀分析，美國通膨出現降溫跡象，燃起投資者對美國聯準會政策轉向的希望，加上資金再次偏好風險資產，使得美元指數一度下挫，但「現在判斷美元強勢結束還為時過早」。

瑞銀表示，歐洲能源問題等不確定性可能導致匯市加大波動，短期風險續存，避險情緒可望使美元走強，瑞銀仍繼續看好美元，並預估美元應至明年第1季結束前，才會見頂。（編輯：翟思嘉）1111122