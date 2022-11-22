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佳邦竹南三廠上梁 預計2023年第2季完工

2022/11/22 15:49（11/22 16:21 更新）
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佳邦22日在苗栗竹南舉行三廠上梁典禮，苗栗縣長徐耀昌（右3）及佳邦董事長陳培真（左4）共同啟樑推桿。 （佳邦提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年11月22日
佳邦22日在苗栗竹南舉行三廠上梁典禮，苗栗縣長徐耀昌（右3）及佳邦董事長陳培真（左4）共同啟樑推桿。 （佳邦提供）中央社記者鍾榮峰傳真 111年11月22日
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）PSA華科事業群旗下被動元件廠佳邦苗栗竹南三廠新建工程今天舉行上梁典禮，預計明年第2季完工啟用，可容納250名員工及規劃5座微波暗室實驗室。

佳邦下午透過新聞稿指出，竹南三廠是興建地下2層、地上7層，總樓地板面積1500多坪的節能廠辦大樓，將作為佳邦企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地。

佳邦指出，2018年加入PSA華科事業群，佳邦已投資新台幣近30億元，在苗栗竹南廣源科技園區興建二、三期廠房，在竹苗地區創造超過500多個工作機會。

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佳邦竹南二廠預計今年第4季啟用，今天再舉行竹南三廠上梁典禮，佳邦指出，這展現積極深根苗栗、投資台灣、邁向國際營運策略的決心。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等4大產品線為主，其中GPS定位陶瓷天線為全球主要供應商，切入汽車市場與通訊計時定位應用。佳邦積極布局車用電子、高階5G通訊與手機等市場，進軍利基型高單價被動元件領域。（編輯：楊蘭軒）1111122

#佳邦
#竹南三廠
#PSA
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