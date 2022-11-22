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上市櫃前3季大賺3.9兆 營收獲利雙創同期新高

2022/11/22 18:59
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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會今天公布，整體上市櫃公司前3季累計營收達新台幣30.9兆元、年增11.95%，稅前淨利達3.9兆元、年增15.06%，上市櫃公司營收及獲利雙創歷年同期最佳表現。

金管會今天公布，上市公司（不含第一上市公司）前3季累計營收達28兆1583億元，較去年同期增加3兆987億元、增幅12.37%；稅前淨利3兆5406億元，較去年同期增加4461億元、增幅14.42%，營收及獲利雙雙續寫歷年同期新高。

金管會證期局主秘黃厚銘說明，上市公司前3季獲利成長前3大產業，為半導體業、航運業及電子零組件業。

半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，推升獲利表現；航運業雖然面對塞港逐步緩解及運價鬆動，但受惠長約運價保護及匯兌利益挹注，獲利仍然攀升；電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。

金管會同步公布，上櫃公司（不含第一上櫃公司）前3季累計營收2兆3億元，較去年同期增加1191億元、增幅6.33%；稅前淨利2692億元，較去年同期增加423億元、增幅18.64%，營收及獲利同樣雙雙寫下歷年同期新高。

黃厚銘指出，上櫃公司前3季獲利成長前3大產業為光電業、半導體業、電腦及週邊設備業。

光電業受惠終端需求增加及毛利提升，獲利吃補；半導體業因市場需求強勁，銷售價量俱增，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業則受惠「宅經濟」影響，出貨持續增加，加上有部分公司認列處分子公司利益，帶動獲利成長。

若加計第一上市櫃公司在內，整體上市櫃公司前3季累計營收達30兆9374億元，年增11.95%，稅前淨利達3兆9175億元，年增15.06%。（編輯：楊凱翔）1111122

#金管會
#黃厚銘
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黃厚銘
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