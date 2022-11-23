電信業合併案 NCC：頻譜超標處理需數位部表達意見

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（中央社記者蘇思云台北23日電）NCC今天表示，電信業兩大合併案續行審議，請業者7天內補充資料；未來一旦合併案成行，NCC期望消費者端的手機SIM卡盡量不要變動，藉此便民，整體軟硬體整併完成需要1年半到2年時間；而頻譜超標處理方式，將請數位部表達意見。

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，為業界投下震撼彈，國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查電信業兩大合併案，四家業者分別由台灣大哥大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五、遠傳電信總經理井琪、亞太電信董事長暨總經理陳鵬等帶隊到會陳述。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天主要是跟業者溝通，委員們關注網路整併時程，業者提到軟硬體整併包括接取網路、核心網路合併時程約需1年半到2年，多元資費方案、維持市場競爭、員工安置計畫、頻譜超標等都有討論到，也請業者7天內補資料。

翁柏宗指出，兩家業者都有提到引入虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO）服務以維持市場競爭開放。

媒體詢問軟硬體整併還需要1年半到2年，中間會不會出現服務的「空窗期」，NCC官員表示，電信業整併確實需要時間，不過，合併後民眾可以使用的頻寬會比較大，在上網速率部份感受應該會漸漸愈來愈好，概念上就像馬路變寬比較不容易塞車。

業界關注頻譜超標究竟是否必須繳回，NCC官員表示，頻率資源部份執掌目前在數位部，數位部9月底聽證會上有明確指出兩家電信業者合併後頻譜超標部份，但如何處理、要不要繳回並沒有表達，整體規劃使用必須看數位部意見，因此會再請數位部對此表達意見，雙方也會再討論。

依照後續流程，除了NCC審查電信業合併案之外，公平會也要對此案作出決議，不過，兩者會是各自獨立審查。

NCC官員解釋，如果後續核准也只是公文上的同意，後續業者還要接取網路、核心網路整併，另外，被併的兩家公司會有上萬台基地台可能也需要調整或是關閉。至於合併案後，消費者會不會需要換SIM卡，官員表示，有些執行細節還要討論，應該是盡量不要變更到SIM卡，但後續營運計畫可能還要再送變更。（編輯：潘羿菁）1111123