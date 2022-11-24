健身雙雄疫後拚場 柏文擬結盟全聯互帶人流

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（中央社記者江明晏台北24日電）疫情過後，健身市場重新啟動，旗下經營「健身工廠」的柏文目標2024年拚80店，並透露將與全聯異業結盟、互帶人流；台灣另一健身品牌World Gym也積極展店，並推動股票上市。

經營台灣本土健身品牌「健身工廠」的柏文23日應邀參與證交所主題業績發表會，柏文財務長暨發言人繆尚志表示，未來拓展據點會與通路業異業合作，將有更多機會看到全聯福利中心據點附近就有一家「健身工廠」。

他指出，2個品牌實有互補性，能互帶人流及分享資源，提供滿足消費者食、衣、育、樂需求。

柏文旗下全台共有62處健身工廠據點，繆尚志表示，今年迄今已新展4處據點，年底前還有3家新據點將開幕，合計拓展7處據點，明年規畫至少新展8處據點，以此腳步預期至2024年全台據點將達80家。

柏文2022年前3季合併營收26.59億元、年增達53.77%，歸屬母公司稅後淨利0.69億元，每股盈餘0.93元，較去年同期虧損2.55億元、每股虧損3.43元大幅回升。

事實上，台灣另一大健身品牌世界健身俱樂部（World Gym），也持續展店並推動股票上市，World Gym將是繼柏文健康事業後，國內第2家健身俱樂部上市公司。

World Gym今年全台展店以台北市、新竹市及台中市為主力市場，World Gym先前打造「逢甲概念館」在11月11日亮相；目前World Gym會員數約52萬人。（編輯：張均懋）1111124