外資大力回補台股233億元 大買中鋼、布局金融股

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天價量齊揚，終場上漲175.46點，收在14784點，創下2個月來新高。外資大力回補新台幣233.27億元，其中買超中鋼2.3萬張最多，買超前10大個股以金融股為主，台積電是唯一電子股。

台股今天在外資大力回補推升下，指數創下9月13日以來新高點，成交值來到新台幣2172.02億元。

觀察三大法人動向，自營商賣超3.94億元，投信買超14.37億元，外資及陸資買超233.27億元；合計買超243.7億元。

外資買超前10大個股中金融股占5檔最多，買超中鋼2.35萬張位居第1名，長榮及陽明都在前10名之列；加碼台積電1.05萬張排第7，擠進買超前10名的還有元大金、新光金、華新、永豐金、兆豐金、富邦金。

中鋼同樣是投信買超第1名，投信買超第2至5名全是金融股，依序為中信金、開發金、兆豐金、國泰金，6至10名依序為南亞、瑞昱、長榮、中興電、全新。（編輯：楊蘭軒）1111124