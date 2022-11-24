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宏碁智雲資訊發表新創成果 3團隊洽談企業合作

2022/11/24 22:10
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（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠宏碁旗下宏碁智雲資訊及國際大廠Google Cloud等單位推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，今天舉辦13家新創團隊成果發表會，已有3家新創吸引企業關注，將展開下個階段的合作對談。

「亞灣鏈結國際雲服務」計畫今天在高雄亞灣新創園舉行新創成果發表會，邀請13家新創團隊和崇越科技、高雄榮總及新光網等4家指標性企業，針對智慧製造、智慧醫療、智慧物聯網及智慧巡檢4大主題，分享企業如何應用新創的雲端解決方案，優化營運效能並提升競爭力。

宏碁智雲資訊計畫主持人常志誠透過新聞稿說，宏碁智雲資訊與Google Cloud持續投入資源，協助新創落地雲服務的運用，建立南部完整雲端生態系。計畫推動至今，已受理近百組新創團隊申請加入。

常志誠表示，除了展現成果的舞台外，宏碁智雲資訊也進一步提供13家團隊能串聯全球資源的機會，並啟動一對一海外企業媒合會。目前已有3家新創成功吸引企業關注，將展開下個階段的合作對談。

今年計畫遴選出的13家新創團隊包括光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、極現科技、優智能、獵戶科技、滿食空、創鐸、寬橋，應用橫跨多領域。

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其中，獵戶科技提供精準空間定位服務，能用於製造業，有助於掌握資產設備位置數據的解決方案。矽塔資訊為醫療產業導入新型的FHIR電子交換標準，以優化醫療服務流程。

極現科技將三維無人機智能雲端平台，應用於智慧城市的災害應變、汙染監測、安防保險。沛米科技以人工智慧物聯網（AIoT）技術，滿足現場設備維運管理的需求，建立智能化的預防性及預測性維護機制。（編輯：楊蘭軒）1111124

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