漢科前3季賺贏去年全年 今年營收獲利估齊創新高

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（中央社記者張建中新竹25日電）高科技廠房廠務系統廠漢科今年受惠半導體產業新廠擴建與產能擴充，營收與獲利可望同創新高，總經理謝清泉表示，明年也會是業務量負荷非常大的一年。

漢科下午參加櫃買中心舉辦的線上業績發表會，謝清泉說，除了無塵室機電工程，漢科業務還包括氣體管路施工、高真空系統、精密機械製造及系統軟體研發。

漢科總管理處副總經理吳麗玉表示，今年累計前3季營收新台幣36.24億元，已超越去年整年度的34.31億元水準，目前在手訂單充裕，配合客戶時程施做，預期全年營收可望創新高。

漢科累計前3季稅前淨利已達4億元，也超過去年整年度的3.74億元，吳麗玉預期，今年全年獲利可望同創新高，明年盈餘分配有機會持續成長。

謝清泉說，2022年是非常忙碌的一年，根據在手訂單，及客戶資本支出計畫，2023年仍會是業務量負荷非常大的一年。

謝清泉表示，儘管明年半導體產業景氣可能稍微降低，漢科產品服務應用面廣，還包括面板、封測及生技領域，明年營業成績依然可以期待。（編輯：楊凱翔）1111125