更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

漢科前3季賺贏去年全年 今年營收獲利估齊創新高

2022/11/25 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）高科技廠房廠務系統廠漢科今年受惠半導體產業新廠擴建與產能擴充，營收與獲利可望同創新高，總經理謝清泉表示，明年也會是業務量負荷非常大的一年。

漢科下午參加櫃買中心舉辦的線上業績發表會，謝清泉說，除了無塵室機電工程，漢科業務還包括氣體管路施工、高真空系統、精密機械製造及系統軟體研發。

漢科總管理處副總經理吳麗玉表示，今年累計前3季營收新台幣36.24億元，已超越去年整年度的34.31億元水準，目前在手訂單充裕，配合客戶時程施做，預期全年營收可望創新高。

漢科累計前3季稅前淨利已達4億元，也超過去年整年度的3.74億元，吳麗玉預期，今年全年獲利可望同創新高，明年盈餘分配有機會持續成長。

謝清泉說，2022年是非常忙碌的一年，根據在手訂單，及客戶資本支出計畫，2023年仍會是業務量負荷非常大的一年。

謝清泉表示，儘管明年半導體產業景氣可能稍微降低，漢科產品服務應用面廣，還包括面板、封測及生技領域，明年營業成績依然可以期待。（編輯：楊凱翔）1111125

#漢科
#謝清泉
#吳麗玉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族