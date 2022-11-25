東京威力科創台南辦公室動土 預計2024年完工

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東京威力科創股份有限公司25日在南科台南園區舉行台南辦公室動土儀式，經濟部長王美花（右1）等人出席。中央社記者楊思瑞攝 111年11月25日

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）半導體設備製造商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創，今天在南科台南園區舉行台南辦公室動土儀式，盼強化南台灣半導體供應鏈，預計2024年下半年完工。

行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、南科管理局長蘇振綱、台南市副市長趙卿惠等人出席下午的動土儀式，台南市長黃偉哲則在動土儀式前就先到場致意。

東京威力科創公司董事長伊東晃致詞表示，創立已60年的TEL目前已是全球前三大半導體設備製造商，並於1996年在台灣設立子公司東京威力科創，由於台灣南部半導體產業發展擴大，公司決定設立台南辦公室，方便為客戶提供在地化服務。

伊東晃表示，台南辦公室預計於2024年下半年完工，使用面積約3萬5000平方公尺，預估可容納近千名員工，未來將聚焦於在地零組件加工、技術與維修中心發展，帶動南部人才與廠商技術核心實力、縮短與客戶及供應商距離，以降低採購運輸與時間成本為目標，強化南台灣半導體供應鏈。

沈榮津表示，目前政府在半導體產業的佈局，5奈米與3奈米在南科園區落地，2奈米分別在新竹寶山二期及中科園區基地，行政院長蘇貞昌也宣布未來1奈米會在桃園龍潭基地，許多國際廠商看好台灣在下世代半導體先進製程佈局，宣布在台灣投資。

沈榮津表示，東京威力科創今天動土的台南辦公室扮演將具研發角色，透過技術提升把設備升級，協助客戶提高產能，同時也看到政府推動半導體產業發展的努力，投入人才培育計畫，有助提升台灣整個半導體產業競爭力。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，南科園區廠商中，半導體產業占很高比例，很歡迎東京威力科創到台南充實半導體廠陣容，且預計生產量能大約可帶來1000個工作職缺，樂見這個投資案能順利啟動。（編輯：謝雅竹）1111125