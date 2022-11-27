選後房市趨勢 專家：買盤觀望是否持續升息

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（中央社記者賴言曦台北27日電）九合一選舉落幕，選後房市買氣能否回溫，專家認為，中央銀行啟動升息循環已影響購屋意願，只要央行持續升息，預估買盤將持續觀望；另外，景氣也是影響房市的重要因素，「產業好，房市自然就會好」。

房市近年面臨政府高舉「打炒房」大旗，加上央行3月啟動升息循環、股匯市震盪等影響下，房市買氣偏向低迷。觀察今年前10月六大都會區買賣移轉棟數合計為20萬4591棟、年減4.4%；第3季預售屋成交量則較去年同期衰退49.2%。

央行23日也公布10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額，降至新台幣472.72億元，創下近8個月最低水準；五大銀行新增房貸利率則續揚至1.827%，除了連11漲，也創2016年3月以來新高，顯見升息發威，已讓房市買氣明顯降溫。

隨著九合一大選落幕，房市不利因子再少一項，但對於選後買氣能否回籠，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨接受電訪時坦言，「不大容易有變化」，主因是相較中央選舉，地方選舉推出的重大建設利基較少，且又集中在社會住宅方案，對帶動房市回溫的效果有限。

海悅總經理王俊傑認為，台灣房地產本就是「淺碟子市場」，漲跌快速且頻繁，雖然央行升息對房地產衝擊不小，但關鍵還是在景氣，「產業好，房市自然就會好」，選舉反而不是影響今年房市表現的重點，而是高通膨、經濟恐陷入衰退等大環境景氣因素。

除了移轉棟數呈現衰減，若以最能反映下半年房市市況的928檔期來看，今年下半年看屋人氣也是直直落。

住展雜誌觀察北台灣指標案後統計指出，今年928檔期「旺季不旺」， 9月來客組數每週23.8組，雖比8月多1.8組，但平均成交組數比8月少0.1組，每週平均只有2.1組。

10月北台灣房市人氣更淡，平均來客組數每週21.9組，比9月每週少1.9組，跌回今年8月的水準；指標建案平均成交組數每週1.6組，較9月每週少0.5組；議價率普遍只有1成左右，顯示房價沒有退讓。

王俊傑認為，房屋物件的地段、產品定位都是決定房價漲跌的重要因素，如果物件位處熱門地段，「價格就不可能跌」，不過近期隨著營建成本下降，預估後續房價應不容易繼續看漲。

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徐佳馨指出，雖然通膨之下還有剛性需求支撐市況，但房價高、議價空間不多，加上央行第4季又可能繼續升息，相關因素都可能會讓自用型買盤產生心理壓力而保持觀望態度。

但徐佳馨認為，如果央行持續升息，研判賣家可能就會開始考慮調降售價以帶動買氣，但重點還是要看建商願不願意開降價的「第一槍」，才能吸引其他成屋賣家跟進，爭取買家回流。（編輯：張良知）1111127