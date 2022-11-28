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台股開低走低 收跌221.64點

2022/11/28 13:48
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（中央社台北28日電）台北股市今天開低走低，收盤跌221.64點，為14556.87點，跌幅1.5 %，成交金額新台幣1984.44億元。

加權指數開盤為14636.9點，盤中最高14638.19點，最低14503.12點；不含金融股指數12509.83 點，跌209.14點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.09%、食品股跌0.31%、塑化股跌0.54%、紡織股漲0.36%、機電股跌2.02%、造紙股漲0.14 %、營建股漲0.19%、金融股跌0.43%。

委買張數1624萬5702張，委賣張數868萬1261 張，成交張數519萬8623張。

收盤時上漲464家，下跌401家，持平122家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、華新、期街口布蘭特正2、聯電。

漲幅前5名個股為雷虎、茂矽、眾達-KY、康控-KY、寶一。

跌幅前5名個股為天瀚、期街口布蘭特正2、昶虹、隴華、愛山林。1111128

#元大
#雷虎
#天瀚
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