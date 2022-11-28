聯電新加坡擴建新廠 亞翔累計獲256億元大單

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（中央社記者張建中新竹28日電）工業機電系統整合工程業者亞翔接單再傳捷報，取得聯電新加坡Fab12i廠區擴建新廠P3廠的廠務設備訂單達新台幣64.88億元，若加計7月取得的訂單，累計已取得聯電新加坡新廠逾256億元訂單。

聯電今天公告，11月24日至11月28日向亞翔工程新加坡分公司取得一批廠務設施，總金額64.88億元，主要供生產使用。

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聯電7月間還以租地委建方式興建Fab12i P3廠房，契約總金額88.13億元，並取得一批金額高達103.03億元的廠務設備，契約及交易相對人皆為亞翔新加坡分公司。亞翔累計已取得超過256億元訂單。

聯電Fab12i P3廠房位於新加坡白沙晶片園（Pasir Ris Wafer Park），新廠第1期月產能3萬片晶圓，原先計劃2024年底以22奈米及28奈米量產，因缺工缺料及機台交期長的影響，量產時程可能延遲超過1季時間，將於2025年量產。（編輯：趙蔚蘭）1111128