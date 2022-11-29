工研院估今年製造業產值成長4.76% 明年增3.24%

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（中央社記者蘇思云台北29日電）工研院今天表示，今年製造業產值下修到新台幣25.49兆元，估年增率為4.76%；展望2023年，國際需求不振，台灣製造業需謹慎前行，預估整體製造業產值達26.32兆元，年增率3.24%。

工研院今天線上舉辦「2023年台灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」，發布2023年台灣製造業及半導體景氣展望預測結果。

工研院IEKCQM預測團隊指出，全球通膨壓力仍高、美中科技競合升溫、俄烏戰爭未歇、疫情延續、主要經濟體數度升息，全球經濟活動普遍性放緩，2023年全球經濟景氣前景未明。

工研院指出，雖然近期國內防疫管制措施逐漸鬆綁，各項經濟活動趨於正常化，民間消費支出擴張可望支撐台灣經濟延續正成長，預料製造業將可維持小幅成長。不過，國際不確定因素持續，建議台灣業者須謹慎因應明年的外在環境變化。

工研院觀察在製造業4大產業部份，經濟成長遇到逆風，4大業別成長收斂。

民生工業部份，隨著國內防疫措施鬆綁、邊境開放，民間消費動能回升，有利民生工業產值延續正向成長，預估民生工業明年產值為2.93兆元，年成長4.71%；資訊電子業部份，疫情遠距商機紅利飽和，庫存調整時間拉長，預估資訊電子業明年產值達10.59兆元，將成長3.38%。

金屬機電部份，產業景氣有望在2023年下半年回升，預估金屬機電業明年產值為7.58兆元，年成長3.08%；化學工業面臨國際需求疲軟，2022下半年低迷景氣預料將延續到2023年第1季，預估明年化學工業產值為5.21兆元，年成長2.37%。

工研院也觀察到，台灣明年必須開始留意「一短、二中」的國際趨勢。短期趨勢包括氣候風險將驅動產業數位與淨零雙轉型。

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中長期部份，關鍵技術管制將引發產業連鎖效應。美國近年藉管制關鍵技術出口措施，圍堵中國，以鞏固美國科技領先地位，引發產業朝向二元體系發展。新禁令引發國際市場對於分散生產基地風險的關注，「去台化」議題發酵，為台灣業者生產製造布局帶來壓力。

另外長期部份，超高齡化進程加劇社會經濟負擔。依照國發會8月最新推估，台灣將提早在2025年邁入超高齡社會，預估至2070年每1.1位工作人口須負擔1位老年人口，社會經濟負擔將明顯加重。（編輯：趙蔚蘭）1111129