裕民再添運力 21萬噸海岬型散裝船「裕寰輪」入列

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（中央社記者賴言曦台北29日電）遠東集團旗下裕民航運委託青島北海造船公司建造4艘21萬載重噸海岬型（Cape size）散裝貨輪，其中第3艘裕寰輪（M.V. Cape Mercury）今天在台北遠企大樓舉行線上新船命名典禮，由遠東集團董事長徐旭東主持。

裕民今天透過新聞稿表示，裕寰輪船長299.92公尺，船寬50公尺，主電機均配備氮氧化物處理系統（SCR），滿足國際海事組織（IMO）第3階段 （Tier III）氮氧化物排放要求，船舶能效設計指標數（EEDI）低於基準線30%，且船舶油耗減少20%，優於國際海事組織在第2階段船舶能效設計指標數的要求。

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裕民航運目前擁有海岬型、巴拿馬型（Panamax）、超級巴拿馬型（Post Panamax）、輕便極限型（Supramax）、超大輕便型（Ultramax）、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型。

裕民說明，公司自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。（編輯：）1111129