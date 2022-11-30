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新纖預計2023取得UL認證 研發到生產可省一年

2022/11/30 14:17（11/30 14:41 更新）
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新光合纖尖端材料實驗室落成，預計2023年底取得全球安全科學機構UL認證。圖為新纖經營團隊，左起新纖副主委暨新光幼獅董事長羅時銓、新纖董事長吳東昇、總經理歐金達及財務長文承嘉。中央社記者賴言曦攝 111年11月30日
新光合纖尖端材料實驗室落成，預計2023年底取得全球安全科學機構UL認證。圖為新纖經營團隊，左起新纖副主委暨新光幼獅董事長羅時銓、新纖董事長吳東昇、總經理歐金達及財務長文承嘉。中央社記者賴言曦攝 111年11月30日
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（中央社記者賴言曦台北30日電）新光合纖投資超過新台幣1億元的尖端材料實驗室落成，預計2023年底取得全球安全科學機構UL認證。新纖總經理歐金達表示，取得認證後，未來從研發到生產，將可以省下一年時間。

新纖尖端材料實驗室從2020年就開始建置，新纖表示，建立實驗室的目的是為了推動材料長時間熱老化實驗計畫（LTTA）。

新纖指出，硬體設備完成後，估計花費一年時間取得財團法人全國認證基金會（TAF）ISO、IEC 17025 測試實驗室認證，之後在搭配UL（Underwriter Laboratories）實驗室認可的客戶測試數據方案（CTDP），藉以完成各項功能的實驗及認證。

新纖表示，工程塑膠除了應用在3C產品外，也用於汽車產業等產品，尤其相對熱指數（RTI）是塑膠材料的安全重要指標，溫度等級要求更為嚴苛，需透過高溫加速熱老化測試至少5000小時。

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新纖指出，相關測試需透過數據進行推算，確認包含機械抗爭強度、機械衝擊強度、電氣絕緣強度、UL94耐燃等級等測試項目，且必須在RTI溫度下持續使用或暴露6萬小時後，仍能保守50%關鍵性能為持續，同時維持耐燃等級不變，才能取得UL認證。

新纖表示，過去RTI測試時間至少為期2年，投入經費也十分可觀，若能通過UL LTTA CTDP實驗室認證，產品認證程序可縮短至1年左右，大幅減少認證時程；新纖可藉由此項優勢，完整掌握產品認證進度與過程，加速認證效率及提高市場競爭力。（編輯：張良知）1111130

#新纖尖端材料實驗室
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歐金達
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