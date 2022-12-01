友達柯富仁：庫存已降 明年第1季面板業變化仍大

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（中央社記者潘智義台北1日電）面板廠友達光電總經理柯富仁今天表示，雙11促銷比市場預期稍差，但黑色星期五數字尚未公布，總經大環境使今年表現不如去年，但庫存已經降低，明年第1季有農曆新年，面板業變化仍大。

柯富仁在「2022台灣醫療科技展」受訪指出，整體需求不振，戰事、通膨影響產業短期表現，但長期來看，智慧醫療、智慧城市需求看好。

因此，友達也從面板產業走向智慧顯示器、智慧醫療，因消費性產品偏弱，友達大力提升非面板事業占營收比重，第3季車用產品占比達17%、工商產品占15%，合計約32%。

友達也在台灣醫療科技展推出移動式遠距診療室，擁有醫院級的設備，可運至偏鄉，由醫生親至看診，或做醫學檢驗，還可同步將看診及檢驗結果傳到醫學中心，由其他醫師共同會診。

另外，友達與宏碁合作，取得德國萊因無反射認證顯示技術，期待在各類顯示產品應用上取得國際領先地位。

柯富仁直言，現階段相當看好教育市場，明年教育市場營收可望從新台幣5億元擴增至10億元。軌道經濟也是目前熱門的市場，包括鐵路、捷運站、車箱內部長條顯示器，友達全球市占率已逾3成。（編輯：郭無患）1111201