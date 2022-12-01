鴻海成立疆域醫創攻數位健康 扎根台灣再拓東南亞

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台灣醫療科技展1日登場，台灣數位健康大聯盟正式成立，鴻海集團是發起單位之一。圖前右3為鴻海B次事業群總經理姜志雄。 中央社記者鍾榮峰攝 111年12月1日

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海B次事業群總經理姜志雄今天表示，鴻海成立新創子公司疆域醫創，推展數位健康，鴻海先把台灣市場做好，下一步再考量擴及東南亞市場。

台灣醫療科技展今天登場，由TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域串聯12家廠商與8大領域的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt, Harmony in Medical and Technology）下午正式成立，鴻海集團作為發起單位之一，B次事業群總經理姜志雄受邀出席。

會後姜志雄接受媒體採訪指出，鴻海成立新創子公司疆域醫創，推展數位健康領域，第一步先把台灣市場做好，下一步再考量擴及東南亞市場；製造產品都先在台灣，目前團隊人數超過百名。

他指出，鴻海已經與土城醫院合作成立智慧醫療中心，並且和慈濟基金會簽訂合作備忘錄，未來將應用在慈濟「安美專案」，為台灣長者和偏鄉地區建立社會安全防護網；此外，鴻海也與童綜合醫院展開合作。

姜志雄表示，疆域醫創是鴻海董事長劉揚偉鼓勵培育年輕員工內部創業的孵化成果之一，未來不排除還有其他內部創業子公司成立。

他指出，數位健康領域對鴻海來說，是「志業」而非「事業」，先不看營收規模，而是把數位健康服務先做起來，至於與鴻海創辦人郭台銘成立的永齡基金會之間分工，姜志雄表示，永齡比較著重「治療」，B次事業群發起聯盟以「預防醫學」為主。

台灣數位健康大聯盟下午並舉行第一屆專案研討會，鴻海B次事業群在會中首度介紹「無疆雲」健康雲平台、手持式智慧眼底影像擷取儀、眼底影像全方位健康AI人工智慧判讀系統等成果，目前已在土城長庚醫院臨床驗證。

鴻海數位健康專案執行長劉秉昊指出，「無疆雲」健康雲平台藉由「智慧硬體產品＋健康雲平台＋生態聯盟」，透過雲端數位整合家庭、企業、基層醫療機構等單位，提供一站式健康管理解決方案。

鴻海表示，手持式智慧眼底影像擷取儀預計明年第4季正式上市投入市場，是長庚醫院攜手鴻海、揚明光學聯手打造的全方位數位影像診斷解決方案的第一步。（編輯：楊蘭軒）1111201