台積電走弱 台股下跌42.12點失守萬五關卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北2日電）台股今天震盪下跌42.12點，失守15000點關卡，台積電收在492.5元，下跌6元；本週指數上揚192.17點，週線連5紅。

台股加權指數收在14970.68點，下跌42.12點，跌幅約0.28%，成交值新台幣2230.99億元。

台積電今天走勢疲弱，終場收在492.5元，下跌6元，市值縮水1555億元，滑落至12.77兆元，影響大盤約50點，台積電本週股價下跌5.5元。鴻海表現相對強勢，收在105.5元，上揚2.5元。

大立光與信驊股價表現不同調，信驊盤中衝上2315元，超越大立光，終場漲勢收斂，收在2280元，上揚75元；大立光以平盤2290元作收，守住台股股王寶座。整體電子類股指數下跌0.17%。

傳統產業股漲跌互見，華新完成收購義大利CAS不銹鋼廠7成股權，12月起開始貢獻業績，股價大漲逾6%。大亞同步揚升逾6%，帶動電纜類股指數勁揚4.79%，表現最強勁。

其餘機電、生技及玻璃類股也有不錯表現，類股指數同步上揚逾1%；塑膠及航運類股指數同步下挫逾1%，表現相對疲弱。隨著統一超及富邦媒走跌，百貨類股指數也下挫1.4%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股及國際股市這波反彈主要是受市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息步調所激勵，Fed升息動向將持續牽動國際股市未來走勢，仍是市場關注焦點。（編輯：張均懋）1111202