六都前10月法拍移轉 高雄年增22.8%最多

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（中央社記者賴言曦台北2日電）房仲據內政部資料指出，今年全台前10月拍賣移轉為3521棟、年增3.9%；其中，台中、台南、高雄市拍賣移轉年增逾1成。專家指出，升息等因素使交易急速降溫，導致近年房價漲速快的區域變現不易，財務週轉不靈，資產流入法拍。

觀察今年前10月六都拍賣移轉情況，與去年同期相比，中南部法拍移轉大增，高雄市年增22.8%最多，台中市年增17.5%居次，台南市年增12.6%。

北部地區法拍移轉則呈現減少的趨勢，桃園市年減1.2%；新北市雖為移轉量最多的縣市，今年前10月拍賣移轉共521棟，但跟去年同期相比仍下降10.6%；台北市是六都中拍賣移轉減幅最大的區域，今年前10月拍賣移轉棟數年減15%。

大家房屋企劃研究室副理朗美囡透過新聞稿指出，六都拍賣移轉棟數增加最多的區域，同時也是房價漲幅大的地區，例如高雄市不僅拍賣移轉增幅是六都最高，據內政部今年第2季住宅價格指數，高雄市也以年增13.9%居六都之冠；拍賣移轉在六都居次的台中市，今年第2季住宅價格指數年增幅為12.3%，同樣位列六都亞軍。

對於高雄、台中市拍賣移轉與房價指數年增幅度同步增加的情況，朗美囡分析，這顯示顯房市走高反轉後，買方擔憂套在高點而縮手，加上科技業題材弱化，投資人及建商所持物件不易去化，且中央銀行連續升息造成持有成本增加，提高抵押不動產進到法拍市場的機率，加上房價漲幅大，也促使買方到法拍市場撿便宜。

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朗美囡指出，反觀房價漲幅相對小的雙北，近幾年話題性不如中南部，房市價量起伏也不似中南部大，故法拍移轉量持續緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則表示，法拍與一般購屋市場的流程不同，事前對屋況的掌握度相當有限，一般民眾不易入手，且觀察近期法拍市場狀態，條件佳的物件往往吸引搶標，導致拍定價格未必低於市價，提醒前進法拍市場務必做足程序及行情等功課，避免超出理想價格。（編輯：趙蔚蘭）1111202