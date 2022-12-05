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慧洋11月自結稅前淨利2.82億元 年減71.54%

2022/12/5 16:55
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（中央社記者賴言曦台北5日電）慧洋-KY今天表示，11月合併營收新台幣17.16億元、年減15.58%，自結稅前淨利2.82億元、年減71.54%，自結每股稅前盈餘0.38元；前11月累計稅前盈餘104.75億元、年增46.1%，自結每股稅前盈餘14.03元，為歷史新高。

慧洋透過新聞搞指出，受到全球經濟活動衰退影響，目前散裝航運市場觀望氣氛濃厚，11月運價指數呈現走跌趨勢，而11月另因日幣及新台幣升值，業外部分分別產生約280萬美元及180萬美元的匯兌損失，但此為會計評價，不影響現金流量。

至於船隊布局方面，慧洋表示，維持2023、2024年各7艘及4艘最新節能船舶加入船隊營運，截至目前為止，慧洋旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年，2023年1月份兩大環保法規上路，慧洋將視市場行情，適時汰換舊船，優化船隊運力，將營運效能做最大的發揮。

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展望未來，慧洋表示，維持審慎樂觀，由於全球最大原物料需求國中國明年度經濟發展情況不確定因素多，加上俄烏戰爭耗時已久，通膨、升息造成全球經濟衰退，都影響明年度全球的局勢發展變化。

不過，慧洋提到，近兩年散裝船舶新造船數量偏低，及國際海事組織推動的現成船能源效率指標及碳強度指標等兩2大環保法規，將於明年1月正式上路，將影響市場現有船舶速度與週轉天數，慧洋以擁有最多新型散裝節能船隊優勢，將成未來散裝航運最大贏家。（編輯：蘇志宗）1111205

#慧洋-KY
#國際海事組織
#俄烏戰爭
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