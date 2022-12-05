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美初裁中國4家太陽能廠涉避稅 集邦：短期無影響

2022/12/5 17:53
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（中央社記者張建中新竹5日電）美國商務部初裁中國4家太陽能廠涉嫌透過在東南亞國家組裝，規避美國對中國製太陽能板的反補貼及反傾銷課稅。市調機構集邦科技認為，初裁結果短期對市場供需並無影響。

集邦科技今天針對美國商務部日前對比亞迪（柬埔寨）、阿特斯（泰國）、天合光能（泰國）、Vina（隆基控股越南子公司）4家中國太陽能廠的初裁結果發表看法。

集邦科技表示，因2024年6月6日以前，自東南亞4國進口，並於2024年12月前安裝到專案上的太陽能板，均可獲得關稅豁免，預期這次初判結果短期內並無實質影響。

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隨著能源價格高漲，加上能源轉型等因素助攻，集邦科技看好美國市場未來兩年太陽能裝機需求，可望迎來高速成長，預期2023年美國市場太陽能裝機需求將達到35GW至40GW規模。

集邦科技預期，在美國本土產能及成本都不能形成強有力競爭之前，美國仍須仰賴進口太陽能板來應付高速成長的裝機需求。未來2至3年美國對於中國及相關海外製造基地的太陽能板產品，可能還是會保持開放態度。（編輯：張良知）1111205

#集邦科技
#美國
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