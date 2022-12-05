泰山快速出脫4.33萬張全家股票 龍邦傻眼喊告

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泰山企業經營權之爭越演越烈，公司派以迅雷不及掩耳的速度出脫4.33萬張全家股票，有意入主的龍邦國際直喊公然欺騙董事會，將申訴提告。（圖取自泰山企業網頁taisun.com.tw）

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）泰山企業經營權之爭越演越烈，公司派以迅雷不及掩耳的速度出脫4.33萬張全家股票，重大訊息記者會未透露接手買方身分，也不接受提問。面對泰山快速出手，有意入主的龍邦國際看傻眼，直喊公然欺騙董事會，將申訴提告。

面對市場派大股東龍邦步步進逼，持續加碼泰山持股超過4成，泰山詹家為首的公司派為保住經營權，12月2日晚間10時突然公告擬處分手中金雞母全家股票，今天隨即召開重大訊息記者會公布已完成4.33萬張全家股票交易，總金額約新台幣80.97億元，處分利益達54.53億元。

針對鉅額交易對象，泰山董事長室副總經理雷松清表示，「我真的不清楚」，透過鉅額逐筆交易，不知道對方是誰；但買方只要持股超過10%，就必須向主管機關申報並公告，屆時就知道誰接手。

儘管泰山公司派決定釜底抽薪，出脫手上4.33萬張全家股票，龍邦依舊鐵了心持續加碼泰山持股，今天傍晚在泰山重大訊息記者會之前公告，於11月29日至12月5日短短一週內再投下3.5億元，以每股均價44.99元，持續買進泰山股票7780張，推升持股比例來到46.92%。

市場人士推測，龍邦原本打算將持股拉高到5成，掌握過半的絕對優勢，依照證交法173條，直接向經濟部報備召開股東會改選，快速拿下泰山的經營權。

不料，泰山今天以迅雷不及掩耳的速度出脫手上4.33萬張全家股票，讓龍邦也看傻眼。隨即發出新聞稿指稱泰山公司派公然欺騙董事會，將循正規管道向主管機關提出申訴，並研擬依法提告。

龍邦表示，針對日前泰山董事會決議處分所持有絕大部分全家股份議案，事前既無詳細評估，亦未於董事會中詳細說明；且因違反公司法必須經過股東會決議規定，對公司經營有莫大傷害。

此外，泰山原本於上週五董事會中告知，將於半年內從優賣出全家股份，卻僅在不到72小時內，召開記者會並告知已完成處分全家股份，無論是交易對象及與董事會中說明的處分完全不相同，公然欺騙董事會。

龍邦指出，泰山公司此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅損害，更漠視廣大股東權益，龍邦作為大股東，將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。（編輯：張良知）1111205