系統頻出包？金管會年底前開罰國泰世華銀

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（中央社記者范正祥台北5日電）立委今天質詢質疑國泰世華銀行系統頻出包，金管會主委黃天牧對此表示，本月2日已找國泰世華銀了解1日網銀當機事件，10月機房當機將與12月當機「兩案併案處理」，年底前會作出懲處。

國泰世華銀行去年10月進行EFT系統及資料庫升級，未料半年內當機4次，金管會今年4月宣布開罰新台幣200萬元，且年底前不可再增設ATM，裁罰創史上首例；不過，10月又因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、ATM及信用卡刷卡等功能暫停服務，12月1日再因內部優化系統影響效能，導致用戶登入網銀緩慢，引爆民怨。

立法院財政委員會今天審查電子支付機構管理條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。

民進黨立委高嘉瑜質詢時關注國泰世華銀行數次發生當機或系統不順事件，她指出，國泰世華銀從去年10月到今年已6次系統當機，「當機成常態」。

對於高嘉瑜質詢金管會將如何處理，黃天牧表示，金管會怎麼處份不是重點，而是讓國泰世華銀知道未來要怎麼改善、不要再有類似情況發生；目前已找國泰世華銀行來談，今年10月和12月的兩案將併案處理，年底前出爐。

另外，銀行局長莊琇媛指出，國泰世華銀12月當機是因改善網銀資料入口，沒想到擴充前端，後端卻不夠大而塞住，經查後找出問題點才解決，國泰世華銀有技術上不到位、橫向聯繫不佳、事先事中及事後規劃不足等缺失。

莊琇媛表示，目前國泰世華銀已找外部顧問替銀行做資安體檢，未來將提出整體改善方案，提報給董事會後做資安的整體監控機制。（編輯：楊凱翔）1111205