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台股獲利了結賣壓出籠 Fed升息前市場觀望氣氛濃

2022/12/6 19:18
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（中央社記者潘智義台北6日電）美國服務業數據意外攀升，引發持續緊縮政策疑慮，美股重挫。台股今天大跌逾250點，台積電、加權指數均收在最低。法人認為，聯準會（Fed）升息前美股觀望氣氛濃厚，間接影響台股，但因短線漲多，獲利了結賣壓出籠。

加權指數今天終場收在14728.88點，重挫251.86點，跌幅1.68%，成交值新台幣2441.78億元，加計盤後交易約2493.29億元，8大類股齊跌。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股這一波上漲2500多點，指數進入高檔區後在今天大跌，不論是解套還是獲利了結都出現，加上外資近一週賣超動動作減緩，12月中外資進入休假模式，都可能影響盤勢表現。

黃國偉指出，台股這一波上漲由外資主導，從融資餘額上週才增加，便可看出內資處於相對被動角色；台股今天隨美股震盪，近期美股投資人可能觀望下週消費者物價指數（CPI）、美國聯準會升息決策，進一步影響台股。

他認為，近年底，除了外資休假，台股投資人也期待檢視今年第4季財報，而台積電1月的法人說明會將成指標。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，台股短線自低點上漲2500點，陷入整理修正，市場觀望賣壓，尤其在下週的美國CPI、聯準會公開市場操作委員會（FOMC）前特別明顯。

不過，黃文清表示，台股在震盪過程還是可挑選基本面向上，如電動車、車用電子、半導體先進製程相關股票。（編輯：楊蘭軒）1111206

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