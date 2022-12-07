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台股盤中震盪翻黑 14800點得而復失

2022/12/7 10:56
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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天走勢震盪，早盤一度重聚人氣，最高至14823點，但盤中湧入賣壓，14800點得而復失。盤面上，台積電由黑翻紅，金融類股表現抗跌，觀光、機電類疲軟。

截至10時37分，加權指數來到14678.65點，下跌50.23點，跌幅0.34%，成交值新台幣1327.21億元。

觀察盤面個股表現，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城興建的先進製程晶圓廠6日舉行移機典禮，股價雖然早盤小跌，但盤中重聚人氣，由黑翻紅，高點至485.5元。

聯電昨天公布11月營收，創8個月新低，今天股價表現疲弱，最低至43.75元。8大類股中，金融、百貨等類股相對抗跌，觀光、機電類股表現不振。

萬寶投顧協理王榮旭接受中央社記者電訪時分析，美國聯邦準備理事會（Fed）下週即將召開利率決策會議，市場預估將升息2碼，加上台股11月已經漲多、新台幣早盤貶值，指數上漲空間有限，短線大盤將以整理為主。（編輯：趙蔚蘭）1111207

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