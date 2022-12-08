除夕圍爐宴商機旺 連鎖餐飲搶推外帶年菜

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（中央社記者江明晏台北8日電）疫情陰霾逐漸遠離，今年除夕圍爐宴銷售熱烈、一席難求，市場預估兔年圍爐商機有望突破60億，連鎖餐飲集團也紛推外帶年菜搶攻商機，王品集團今年外帶熱年菜營收估破1600萬元。

虎年進入尾聲，兔年農曆新年即將到來，隨著COVID-19疫情流感化、國境逐步解封，再加上兔年春節10天年假，2023年農曆春節餐飲業績有望爆出紅盤，一掃連續3年因疫情影響的陰霾，餐飲業者無不摩拳擦掌備戰，市場推估，兔年圍爐商機有望突破新台幣60億元。

今年除夕團圓宴需求暴增，業者觀察，各大飯店、餐廳業者即使加開場次，除夕當晚席位仍被一掃而空，因此，有業者順勢推出外帶常溫年菜因應，且近4成家庭傾向購買現成年菜。

王品集團依照慣例，所有門市員工在除夕夜休息一天，但針對除夕圍爐商機，王品集團集結旗下中餐三大品牌推出3套當日現做外帶熱年菜組合，主打除夕當天現做現取。

王品集團表示，從2016年開始進軍中餐，首度引進新加坡米其林星級餐廳莆田至今6年，陸續開出享鴨、丰禾等中餐自有品牌，2021年首度推出外帶熱年菜創造1200萬元營收，今年提升營運能量、限量2500套，希望營收突破1600萬元。熱年菜開放預購首週就售出1000套。

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新天地餐飲集團以台菜料理為基底，匯集旗下各店招牌菜，推出外帶常溫年菜組，簡單復熱就可上桌；近年來家戶人口數漸少，也改變外帶年菜份量的銷售占比，新天地餐飲集團發現，10年前外帶年菜銷售以10人份為主，但近年來6人份年菜銷售數量逐年上升，2022虎年6人年菜銷量已近6成，反映台灣家庭人口結構變化。

隨農曆春節即將來臨，瓦城集團表示，外帶年菜預購正式啟動，可望為營運增添助力；饗賓餐旅集團也集結旗下6大品牌推出年菜組合，搶攻外帶圍爐宴商機。（編輯：翟思嘉）1111208