吳政忠：抖音問題在傳播假訊息 政院擬月底討論處理

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）短影音平台TikTok（抖音國際版）成資安輿論焦點，國科會主委吳政忠今天說明，抖音主要問題在於傳播假訊息，他也透露行政院預計月底召開資安會報，討論相關軟體的處理配套與方針。

立法院教育及文化委員會今天審議112年度中央政府總預算案關於國科會與所屬單位預算案，吳政忠等國科會官員，也受邀出席說明預算案內容。

民進黨立委何欣純在席間提及，吳政忠也身兼行政院國家資通安全會報副召集人，而行政院要求公務機關軟、硬體禁用抖音，但在相關敏感單位的公務、行政人員尚未禁用，若無規範到人員使用，是否會在公、私系統轉換間產生資安疑慮。

何欣純也認為，美國聯邦調查局對抖音的資安問題提出示警，行政院目前透過「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」來禁用來自中國的軟硬體設備，但並未廣泛禁止，國科會在專業科技面，將如何就此提供資安防護。

吳政忠回答，他也非常重視抖音衍生的相關資安疑慮，並表示抖音的主要問題，是在於傳播假訊息，且有將資料傳回中國的疑慮，就他瞭解，目前政府尚未有正式政策完全禁止抖音，但會更加注意相關資安問題。

吳政忠也透露，行政院副院長沈榮津透過數位發展部組成專案小組，也與教育部合作加強資安防護討論，行政院目前預計月底會就此召開資安會報，因他身兼資安會報副召集人，會向沈榮津報告此事，將該議題納入討論，並研擬配套與方針。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。

根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」規範，限制公部門使用中國製的軟硬體，因此在公部門相關的資通訊設備、場域，均禁止下載、使用抖音、TikTok、小紅書等中國軟體。（編輯：趙蔚蘭）1111208