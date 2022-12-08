國巨前11月營收提前創歷年新高 利基產品訂單穩健

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件廠國巨今天傍晚公布前11月自結合併營收新台幣1120億元，已超越去年全年，並提前創歷年新高。國巨指出，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健。

國巨11月單月自結合併營收100.03億元，重返百億元之上，較10月98.05億元微增2%，比去年同期88.63億元成長12.86%。

國巨指出，11月合併營收月增，主要是中國廠區工作天數回復正常，但標準型產品庫存及終端需求仍在持續調整中，利基型產品訂單維持穩健動能。

累計今年前11月國巨自結合併營收1120.68億元，較去年同期983.23億元成長13.98%，國巨前11月營收不僅已超越去年全年，更提前創歷年新高。

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展望未來營運，國巨指出，目前全球COVID-19疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，國巨密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

國巨先前預期第4季營收季減個位數百分點，單季毛利率和營益率可能季減約2個百分點，利基型產品占比約75%，標準型產品占比約25%，個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機、消費電子產品需求趨緩，庫存持續調整，預估調整時間要到明年上半年。（編輯：蘇志宗）1111208