永豐金多元助攻淨零 開發金2040年退出燃煤相關產業

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北8日電）全球吹起淨零轉型風，金融業積極響應。永豐金控今天表示，將朝2050年全資產組合淨零排放目標努力；開發金控則承諾2040年全面退出燃料煤相關產業。

永豐金控今天召開第3季法說會，會中表示，將持續耕耘ESG（經濟、環境、公司治理），並朝金控2030年自身營運與2050年全資產組合淨零排放的目標努力；今年第3季首度跨足地熱發電融資，目前再生能源融資超過新台幣750億元，穩居市占龍頭。

同時，永豐金指出，今年9月，永豐銀行啟動自主導入綠電，永豐金證券也已完成綠電採購，12月開始啟用；展望2023年，會持續藉由投、融資影響力、綠色商品服務發展以及淨零承諾等永續倡議，促進企業一同減碳轉型。

開發金控則表示，已擬定具體去碳化策略，將逐步限縮煤礦、非常規原油/天然氣相關產業，以及其他高碳排產業的投融資部位，同時鼓勵高碳排產業客戶著手減碳轉型計畫，預計在2040年達成全面退出全球燃料煤、非常規原油/天然氣相關產業。

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開發金控各子公司積極將淨零轉型融入業務發展，開發金表示，截至2022年第3季，中國人壽國外綠色債券投資餘額達263億元，凱基證券在ESG及環保綠能相關承銷及股權籌資金額達700億元，凱基銀行綠能科技產業授信累計餘額約151億元，2022年推出的「綠色存款」募集金額也超過60億元。

開發金控表示，期待2023年增加15%綠色產業投資組合，擴大金融影響力。（編輯：翟思嘉）1111208