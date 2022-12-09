經長：台灣第4季出口將負成長 內需投資仍可維持

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部長王美花今天表示，國際機構對美歐中3大市場無法給出樂觀數據，台灣難免會受影響，因此11月出口衰退達兩位數，她研判台灣第4季出口會負成長，所幸台灣產業基礎較其他國家穩固，且內需仍強，國內投資也都有維持住。

王美花今天出席「掌握變局 台灣突圍 2023全球經濟關鍵報告論壇」活動，並以「展望2023 台灣經貿產業布局」為題進行專題演講。她在受訪、演講時，談及對後續景氣的看法。

王美花說，受通膨升息、中國清零、俄烏戰爭等影響，各國際機構對美國、歐盟、中國三大市場，都分析不出樂觀的經濟數據，國際景氣不好，外銷導向為主的台灣也絕對會受影響。

王美花分析，近日各國發表11月進出口數據，其中台灣出口下滑達兩位數，這是因去年基期高，中國則是出口衰退8.7%、入口更衰退逾10%，這是前所未見的數據。

王美花表示，因全球買氣下滑很多，她研判台灣第4季出口數據也一定是負成長，但即使明年度外銷會受影響，但重點在於產業根基能否維持，而台灣產業基礎較他國穩固，台灣內需不太受影響，且民間或政府投資都還能維持。

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對於內需狀況，王美花透露台灣內需數據近幾月都有破紀錄的成長，許多百貨業老闆都很開心，告訴她營業額甚至比疫情前好，這些都是因為台灣經濟底子好及疫情控制得宜。

對於明年景氣展望，王美花表示，目前歐盟因能源價格太高吃掉不少消費支出，美國則因長期經濟發展，明年也不太可能成長，而韓國從7月起月月入超，衝擊也很大，而台灣明年內需預期仍強，經濟部也將繼續與各產業交流意見，以持續精進產業協助。（編輯：潘羿菁）1111209