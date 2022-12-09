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傳荷蘭擬嚴控半導體設備銷中國 法人：台廠可望受惠

2022/12/9 12:54
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（中央社記者張建中新竹9日電）彭博報導，荷蘭打算配合美國，針對向中國出口的晶片製造設備實施新管制措施。法人預期，中國大陸半導體邏輯IC及記憶體業者發展恐受影響，台廠則可望受惠。

美國擴大對中國出口管制，並積極拉攏盟友一同箝制中國，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）先前表示，就艾司摩爾（ASML）向中國出售晶片設備方面，荷蘭將走自己的路。

彭博日前引述消息人士報導，荷蘭態度有所轉變，打算配合美國，針對向中國出口的晶片製造設備實施新管制措施，最快可能在下月上路。

法人指出，ASML的浸潤式深紫外光（DUV）微影設備應用廣泛，一旦荷蘭管制DUV設備出口中國，大陸邏輯IC廠的45奈米以下製程，以及動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠發展恐受影響。

法人預期，台積電、聯電、南亞科及華邦電等台灣半導體廠營運可望受惠。聯電先前表示，隨著美國擴大管制出口中國，新加坡廠客戶詢問度有增加的情況。（編輯：趙蔚蘭）1111209

#中國
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