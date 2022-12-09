台股週線收黑265點 造紙類股跌4.4%最大
2022/12/9 19:04
（中央社記者潘智義台北9日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在14705.43點，較上週下跌265.25點，跌幅約1.77%，其中以造紙類指數下跌4.4%最大，漲幅以生技醫療類指數上漲3.68%為最大。
證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌241.87點，跌幅約1.88%，未含電子類指數下跌142.78點，跌幅約0.82%,未含金融電子類指數下跌107.39點,跌幅約為0.74%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類新台幣3116.88億元，占全體上市股票交易金額29.61%；電子零組件類1315.8億元，占12.5%；航運類650.51億元，占6.18%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類7.83%、生技醫療類7.42%、電機機械類5.66%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆1244.14億元，全體上市股票成交金額為1兆527.56億元，股票成交量週轉率為1.99%。
累計今年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為56兆7721.99億元，市場日平均成交金額為2457.67億元，股票成交量週轉率為105.13%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。
今天全體上市公司總市值為46兆264.81億元，較上週12月2日市值46兆7938.45億元減少7673.64億元，減幅約1.64%。（編輯：楊凱翔）1111209
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